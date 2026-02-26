Тодор Тодоров: Няма конспирация, чужди служби и мафия в случая "Петрохан"

Криминалните психолози Велина Владимирова и Тодор Тодоров говориха в сряда вечер за трагедията Петрохан - Околчица, лама Иво Калушев и неговата група. В канала "Зад маската" в YouTube, където те анализират различни престъпления, експертите дадоха мнение за своето виждане за истината за тази трагедия.

Зрители попитаха психолозите: "Щом и вие не сте запознати с всички детайли, защо сте така категорични в тезата си за самоубийства на сектантска основа?"

"Кой е казал, че не сме запознати с цялата информация? Това, че не коментирам някои неща, защото спазвам някаква хигиена, не значи, че не съм запознат! Това нека да е ясно! Нека да излязат всички експертизи и тогава мога да дам повече яснота, но това, което е в основата, тук няма две мнения! Аз избягвам да съм категоричен по отношение на някои детайли, които тепърва ще се доизяснят, но п отношение какво държи тази група, какво е в основата и как се е развила във времето, има предостатъчно данни! Народът изчатка тотално покрай този случай! Тук сме с колежката Владимирова, за да дадем успокоение по случая. Трябва си необходимото технологично време за някои неща! Не може в 6-милионна държава да излязат 6 милиона експерта с 6 милиона мнения", отговори Тодор Тодоров.

"И наши колеги и юристи го казаха: Нямаме доста данни по случая. Огромна част от това, което вече се предостави като информация, аз съм на мнение, че въобще не трябваше да излиза даже! И не трябваше да става обществено достояние! Като пример давам - как били позиционирани телата на този и онзи. Това е ужасно и с нищо не спомага на хората", допълни Велина Владимирова.

Водещият Йордан Йорданов зададе въпрос на зрители: Това самоубийство ли е, или е убийство от страна на службите и мафията?

"Кои са тези служби и коя е тази мафия и откъде се спуснаха?", попита Владимирова. "Тук дори за разлика от много други случаи има видеоматериал, който надяваме се с помощта на чужди служби да бъде възстановен още повече, но все пак имаме някаква отправна точка."

Според Тодор Тодоров няма никаква конспирация. "Аз, с това, с което съм запознат съм категоричен, че мафии и чужди служби няма!", допълва той.

Попитан ако са решили да слагат край на живота си, защо го правят на две различни места, защо всичко не приключи още в хижата, Тодор Тодоров отговаря:

"В тази малка, структурирана група, има хора, които са така да кажа обикновените работници, и други които са по-възвишени - един лама, един заместник лама и един заместник на заместника на ламата! В тази връзка е твърде вероятно ламите да са потърсили друго място, с оглед на това, в което са вярвали и са се концентрирали в последните месеци и години и манипулациите на които са били подлагани от гуруто ма групата - Ивайло Калушев. Едно от нещата, които ще помогнат да се стигне до мотива на трагедията в "Петрохан", е проследяването на развитието в личността на Ивайло Калушев през последните месеци към "по-патогенна структура".