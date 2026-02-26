Три от най-вкусните рецепти със сладък картоф
Сладкият картоф (батат) не е само изключително вкусен, но и много полезен – богат на фибри, витамини и антиоксиданти. Той е универсален продукт, който може да се използва както в солени, така и в сладки ястия. Ето три от най-вкусните и лесни рецепти, които можете да приготвиш у дома.
🍟 1. Печени сладки картофи с подправки
Необходими продукти:
2–3 сладки картофа
2 с.л. зехтин
1 ч.л. червен пипер
1/2 ч.л. чесън на прах
Сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200°C.
Обели картофите и ги нарежи на пръчици или шайби.
Смеси ги със зехтина и подправките.
Разпределете върху хартия за печене.
Печи около 25–30 минути до златиста коричка.
👉 Сервирайте с любим сос – чеснов или йогуртов.
🥣 2. Крем супа от сладък картоф
Необходими продукти:
2 сладки картофи
1 мърморко
1 глава лук
2 скилидки чесън
500 мл зеленчуков булон
2 с.л. сметана (по желание)
Начин на приготвяне:
Нарежи всички зеленчуци на кубчета.
Задуши лука и чесъна в малко мазнина.
Добави други зеленчуци и бульона.
Вари около 20 минути до омекване.
Пасирай до гладка консистенция и добави сметана.
👉 Подходяща за студени дни – топла, ароматна и засищаща.
🍰 3. Десерт: Пюре от сладък картоф с мед и канела
Необходими продукти:
2 сладки картофи
1–2 с.л. мед.
1/2 ч.л. канал
Щипка индийско орехче
Малко масло
Начин на приготвяне:
Свари или изпечете картофите до омекване.
Обели ги и ги намачкай на пюре.
Добави мед, масло и подправки.
Разбъркай до гладка смес.
👉 Получава се лек и здравословен десерт с естествена сладост.
✅ Сладкият картоф е изключително гъвкав продукт, който може да се използва в разнообразни рецепти – от хрупкави гарнитури до кремообразни супи и дори десерти. С тези три предложения можете лесно да разнообразите менюто си и да се насладите на нещо вкусно и полезно.
