Три от най-вкусните рецепти със сладък картоф

Сладкият картоф (батат) не е само изключително вкусен, но и много полезен – богат на фибри, витамини и антиоксиданти. Той е универсален продукт, който може да се използва както в солени, така и в сладки ястия. Ето три от най-вкусните и лесни рецепти, които можете да приготвиш у дома.

🍟 1. Печени сладки картофи с подправки



Необходими продукти:

2–3 сладки картофа

2 с.л. зехтин

1 ч.л. червен пипер

1/2 ч.л. чесън на прах

Сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200°C.

Обели картофите и ги нарежи на пръчици или шайби.

Смеси ги със зехтина и подправките.

Разпределете върху хартия за печене.

Печи около 25–30 минути до златиста коричка.

👉 Сервирайте с любим сос – чеснов или йогуртов.

🥣 2. Крем супа от сладък картоф



Необходими продукти:

2 сладки картофи

1 мърморко

1 глава лук

2 скилидки чесън

500 мл зеленчуков булон

2 с.л. сметана (по желание)

Начин на приготвяне:

Нарежи всички зеленчуци на кубчета.

Задуши лука и чесъна в малко мазнина.

Добави други зеленчуци и бульона.

Вари около 20 минути до омекване.

Пасирай до гладка консистенция и добави сметана.

👉 Подходяща за студени дни – топла, ароматна и засищаща.

🍰 3. Десерт: Пюре от сладък картоф с мед и канела



Необходими продукти:

2 сладки картофи

1–2 с.л. мед.

1/2 ч.л. канал

Щипка индийско орехче

Малко масло

Начин на приготвяне:

Свари или изпечете картофите до омекване.

Обели ги и ги намачкай на пюре.

Добави мед, масло и подправки.

Разбъркай до гладка смес.

👉 Получава се лек и здравословен десерт с естествена сладост.

✅ Сладкият картоф е изключително гъвкав продукт, който може да се използва в разнообразни рецепти – от хрупкави гарнитури до кремообразни супи и дори десерти. С тези три предложения можете лесно да разнообразите менюто си и да се насладите на нещо вкусно и полезно.