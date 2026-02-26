  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +2 / +4
Пловдив: +3 / +7
Варна: +2 / +5
Сандански: +6 / +12
Русе: +1 / +6
Добрич: +1 / +4
Видин: +3 / +9
Плевен: +1 / +8
Велико Търново: +1 / +6
Смолян: -2 / +2
Кюстендил: +3 / +10
Стара Загора: +2 / +5

Протест пред ВСС и тази сутрин с искане за оставката на Борислав Сарафов

  • Сподели в:
  • Viber
Протест пред ВСС и тази сутрин с искане за оставката на Борислав Сарафов
A A+ A++ A

Граждани протестират пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от "Боец".

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще заседава по определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, предвижда дневният ред на Пленума, публикуван на сайта на ВСС. Това е единствената точка в дневния ред на Пленума за днес, а заседанието е свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

#Борислав Сарафов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?