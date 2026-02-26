  • Instagram
Отиде си актьорът и режисьор Асен Шопов
Отиде си Асен Шопов – един от големите рицари на българския театър, съобщи Съюзът на артистите в България.


"На 93-годишна възраст ни напусна творец с изключителен мащаб и мъдрост – човек, който не просто създаваше театър, а го живееше с аристократично достойнство и непоколебима вяра в неговия смисъл. Асен Шопов беше символ на цяла епоха – учител по мярка, етика и професионализъм, човек, който умееше да превръща сцената в духовно пространство. Той оставя след себе си поколения артисти, вдъхновени от неговия пример, талант и човешка светлина. Благодарим за уроците, за отдадеността и за споделената обич към театъра", написаха от Съюза.

Асен Шопов е български режисьор, актьор и сценограф.

Роден е в Брестовица на 16 февруари 1933 г. През 1956 г. завършва актьорско майсторство, а през 1962 г. режисура при проф. Моис Бениеш във ВИТИЗ. През същата година дебютира на сцената на Драматичния театър в Димитровград с постановката „И утре е ден“ на Георги Джагаров.

Актьор е в Драматичен театър – Сливен и Държавен сатиричен театър. Последователно е режисьор е в Драматичните театри в Димитровград, Бургас и Хасково, във Военния театър в Народния театър, в Драматичния театър - Пловдив и Театър 199.

Поклон пред паметта му.

