Росен Плевнелиев за служебния кабинет, Сарафов и действията на ПП-ДБ

Ако бях на мястото на Теодора Георгиева щях да подам оставка. Поредното доказателство защо хората нямат доверие в съдебната система. Това заяви пред БТВ Росен Плевнелиев, президент на България в периода 2012-2017 г.

"Отдавна и.ф. Борислав Сарафов трябваше да подаде оставка, но това трябва да се случи по законен начин, а не под политически натиск."

"Като държавен глава винаги съм вярвал в една вълшебна думичка "мандат" - хората са ти дали мандат, работи и след това по пътя на правилата и Конституцията си тръгни. Учуден съм и съм възмутен от толкова много представители, които не разбират вълшебната думичка", допълни той.

"Системата на правораздаване изискват широк консенсус, който не виждаме в нашия политически елит."

Според него ПП-ДБ ще работят с Румен Радев за смяна на Висшия съдебен съвет.

"Олигархията и корупцията възникват на трите каци с мед: обществените поръчки, приватизацията и обществените пари. Когато виждате действия на политическия елит тези каци с мед да се изсветлят, да станат едни буркани в една витрина, това не е решение, а елементарно политическо действие."

Плевнелиев вижда една много ясно изразена логика в служебния кабинет на Андрей Гюров – как ПП-ДБ се съгласиха служебният кабинет да им бъде пришит.