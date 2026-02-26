  • Instagram
Ремонт ограничава движението на АМ „Тракия“ в посока София

Ремонт ограничава движението на АМ „Тракия“ в посока София
Движението при 347-ия километър в посока София на автомагистрала „Тракия“ ще се осъществява временно само в изпреварващата лента.

Причината е частичен ремонт на пътната настилка. Въведената временна организация на движение ще остане в сила до 17:00 часа в петък.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на пътната сигнализация, да карат със съобразена скорост и да поддържат необходимата дистанция.

