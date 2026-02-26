  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +6
Пловдив: +4 / +8
Варна: +1 / +7
Сандански: +7 / +12
Русе: +1 / +6
Добрич: +0 / +5
Видин: +4 / +7
Плевен: +2 / +7
Велико Търново: +1 / +4
Смолян: -2 / +0
Кюстендил: +3 / +9
Стара Загора: +1 / +2

Празник е: Честваме паметта на светите Порфирий Газски и Серафим Софийски

  • Сподели в:
  • Viber
Празник е: Честваме паметта на светите Порфирий Газски и Серафим Софийски
A A+ A++ A

Честваме паметта на светите Порфирий Газски и Серафим Софийски, чудотворец.

Свети Порфирий бил родом от Солун и живял в четвърти век. В стремежа си към подвижнически живот той заминал за Египет, където станал монах в една от множеството монашески обители, появили се в последните десетилетия преди идването на Порфирий там.

След няколко години усърдният монах посетил Йерусалим, поклонил се на светите места и подир това се поселил в Йорданската пустиня, където живеел в пост, труд и непрестанни молитви. Но подвижникът заболял тежко и тогава отишъл в Йерусалим, където всеки ден посещавал храма "Възкресение Христово" и се покланял на светия Кръст. Когато ръководителите на местната църква го опознали, му предложили да го ръкоположат за свещеник. След това му поверили да служи и да пази светинята - Кръста Господен. А след няколко години Бог го призовал на друго служение. Порфирий бил поставен за епископ на град Газа в Палестина. Служението било трудно, защото все още имало много езичници в града. Свети Порфирий проповядвал спасителната вяра и цели 25 години ръководил предано и с голямо усърдие малкото си паство. Упокоил се в 420 г.

Свети Серафим бил руски епископ с титлата Богучарски. Той пристигнал в България с десетките хиляди бежанци от Русия след Октомврийската революция там. От задграничния руски синод, който обгрижвал православните руси в изгнание, епископ Серафим бил поставен за ръководител на руските емигрантски църковни общности у нас. Бил добър богослов и грижовен пастир, затова и много българи го търсели за духовни наставления. Служил основно в руската църква в София, където го погребали след смъртта му на 26 февруари 1950 г. Оттогава много християни, след молитва на неговия гроб, получават помощ от Бог. Затова светителят официално е признат за светец през 2016 г.

#православна църква

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите