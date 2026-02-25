За втора поредна година: Карлос Насар е Спортист №1 на България

Карлос Насар завоюва за втора поредна година приза Спортист №1 на България. Олимпийският ни, световен и европейски шампион спечели закономерно отличието, а негови подгласници са волейболистът Алекс Николов и скиорът Алберт Попов.

Треньор №1 на годината стана Джанлоренцо Бленджини. Италианският специалист, който води националния ни отбор по волейбол за мъже, беше отличен за изключителната работа, преобразила тима и върнала го сред световния елит. Неговите възпитаници логично спечелиха и приза за Отбор на годината, след като завоюваха сребърни медали от Световното първенство – успех, чакан от нацията половин век.

В категорията Спортист с увреждания за пореден път триумфира Ружди Ружди. Легендарният лекоатлет спечели наградата след феноменалното си представяне в Делхи, където завоюва своята шеста световна титла в тласкането на гюле.

Десетката на най-добрите български спортисти допълниха Тервел Замфиров (сноуборд, 605 т.), Никола Цолов (автомобилизъм, 525 т.), Симеон Николов (волейбол, 419 т.), Иван Иванов (тенис, 331 т.), Стилияна Николова (художествена гимнастика, 309 т.), Божидар Саръбоюков (лека атлетика 253 т.), Александър Везенков (баскетбол, 202 т.).

За втора поредна година беше връчена и наградата „Вдъхновение“, която се присъжда на личности с изключителен принос към развитието и подкрепата на българския спорт. Носители на отличието за 2025 година станаха Владимир и Мая Николови.

Снимка: Министерството на младежта и спорта



По време на церемонията бяха връчени и специални награди на български спортисти за техните постижения и за примера, който дават на следващите поколения.

„Нашите спортисти са пример за хиляди деца, които днес правят първите си стъпки в спорта. Във време, когато обществото ни има нужда от вдъхновение, вие показвате как се постига успех – с много труд, постоянство и отдаденост. Вие прославяте страната ни и ни карате да изпитваме гордост всеки път, когато българският флаг се издига на най-големите международни форуми“, каза министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

Министър Илиев поздрави всички отличени и благодари на техните екипи и семейства за подкрепата, която оказват по пътя към успеха. Той подчерта, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи целенасочено за осигуряване на възможно най-добрите условия за подготовка, за да могат българските спортисти да постигат още по-големи успехи, с които да се гордее цялата нация.