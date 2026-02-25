Кутев: Възможно е Румен Радев да има 120 депутата

Защо Румен Радев не си е показал програмата? Той е най-новата партия и е логично в последния ден да я покаже, защото се изисква време за изработване. Преди два месеца се питаше - може ли Радев да има проект, преди да е структуриран, каза в интервю пред БНР Антон Кутев, говорител на служебни кабинети, назначавани от президента.

"Това, което трябваше да направи като отговорност на президент, го направи. Сигурен съм, че в щаба му работят активно, но не може да искаме от Радев да направи всичко пръв, явно е, че публичният интерес към него е голям", обясни той.

В предаването "Нещо повече" Кутев коментира резултатите от социологическите проучвания:

"Радев е показал ясно отношението си към завладяната държава и желанието за промяна по отношение на практиките за управлението - лоши практики. Очаквам, че листите ще бъдат в отговор на всички заявени от него позиции. Гражданите на България знаят какво иска Радев и няма нещо, което да ги озадачава. Надявам се, че Радев може да прехвърли 40-процентната вълна. Въпросът е как ще мине кампанията на въпросната партия или коалиция и зависи как ще се държат всички други".

Според Кутев възможните партньорства зависят от резултатите на изборите:

"Смятам, че е възможно Радев да има 120 депутата, което не означава, че няма да търси партньорства, но те са по определени цели - на ВСС и смяна на главния прокурор. И това няма как да бъде решено без партньорства, те са възможни, но зависят от резултатите на изборите - самостоятелно правителство или коалиция. И най-важното е - Пеевски и ГЕРБ ще изкарат ли общо повече от 80 депутата. Няма как да се отговори преди резултатите от изборите".

Кутев призна, че е фен на новия лидер на БСП и смята, че той може и ще направи промяната в Столетницата. Също така изрази съмнение, че БСП ще влязат в НС на предстоящите избори, но искрено им пожелава да успеят да са сред парламентарно представените партии.