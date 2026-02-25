Ретроградният Меркурий в Риби идва: Как ще ни повлияе и какво НЕ се прави

Меркурий е ретрограден три пъти през тази година, а на 26 февруари логиката отстъпва място на интуицията, границите се размиват и комуникацията става объркваща. Особено интересно, че всички тези периоди ще се проведат във водни знаци. Традиционно се свързват с препланиране, неочаквани забавяния и необходимостта от довършване на стари проекти.

От астрономическа гледна точка, ретроградното движение е оптична илюзия . То се получава, когато Меркурий, който се движи по-бързо в орбитата си от Земята, изглежда сякаш изпреварва нашата планета, а от гледна точка на Земята изглежда сякаш се движи назад . В действителност планетата продължава да се движи в първоначалната си посока, пише "Сенса".

В астрологията Меркурий се счита за защитник на комуникацията, информацията, договорите, логистиката и интелектуалната дейност

Когато се движи ретроградно , енергията му, обикновено насочена навън, сякаш се обръща навътре. Това се проявява на ежедневно ниво: недоразуменията в комуникацията стават по-чести, възможни са технически повреди, възникват забавяния на пътувания, откриват се стари грешки в документи и неочаквано се завръщат хора от миналото.

През 2026 г. се очакват три периода на ретрограден Меркурий:

26 февруари – 20 март

29 юни – 23 юли

24 октомври – 13 ноември

Особеност на 2026 г. е, че и трите ретроградни цикъла ще се случат във водните знаци - Риби, Рак и Скорпион. Това означава, че темите за разпит няма да са свързани с външна логика, а с вътрешния свят на чувствата, интуицията, семейните връзки и дълбоките психологически процеси

В Риби може да имате прозрения, но ще ви е трудно да се съсредоточите върху фактите. В Рак всички мисли и разговори ще се въртят около дома, семейството и личния емоционален комфорт. А в Скорпион ще има шанс да разрешите трудни житейски ситуации, да стигнете до корена на проблемите във взаимоотношенията или да преосмислите подхода си към съвместните финанси.

Ретрограден Меркурий в Риби

Меркурий е ретрограден в Риби от 26 февруари до 20 март.

Сякаш енергията на слънчевото затъмнение на 17 февруари не беше достатъчна, на 26 февруари Меркурий започва първото си ретроградно движение за годината, в чувствителния и интуитивен знак Риби.

Именно в сблъсъка на две мощни, но противоположни сили се крие причината астролозите да описват февруари 2026 г. като хаотичен

През този период е най-добре да наблегнете на интуицията и креативността . Логиката обаче може да бъде предизвикателство, затова се доверявайте повече на вътрешния си глас.

Астролозите вярват, че това е благоприятно време за решаване на стари емоционални проблеми, свирене на музика или медитация. Внимавайте обаче с обещанията и проверявайте внимателно информацията, за да избегнете измама или илюзии.

Ретроградният Меркурий във водния знак Риби има особена тежест. Вместо чисто технически въпроси, предизвикателствата ще бъдат оцветени от емоции.

Логиката отстъпва място на интуицията, границите се размиват, а комуникацията става объркваща и отворена за погрешно тълкуване. Очаквайте увеличаване на неизказаните очаквания и решенията, взети под влияние на емоциите, а не на разума.

Това е като силен попътен вятър, който ни принуждава да напуснем зоната си на комфорт. Ретроградният Меркурий в Риби действа като гъста мъгла, забавяйки всичко, замъглявайки фактите и принуждавайки ни да се обърнем навътре , да поставим под въпрос миналото и да се вслушаме в интуицията си.

Транзитът създава огромен вътрешен натиск. Ще почувстваме спешна нужда да действаме, но няма да разполагаме с цялата необходима информация.

Събитията ще се развиват с кинематографична скорост, докато способността ни да мислим ясно и да общуваме ще бъде намалена . Това е перфектната рецепта за прибързани действия, емоционални реакции и решения, за които може да съжаляваме по-късно.

Ретрограден Меркурий в Риби и зодиите

Най-динамичен ще бъде периодът за Телци, Раци, Скорпиони, Козирози и Риби. При тях ще се случват събития, които бързо ще носят отговори на стари загадки. Важно е да избягват прибързани решения и заключения.

Най-малко засегнати от ретроградното движение на Меркурий ще бъдат Водолеите и Овните. Те могат да се радват на повече спокойствие и лекота.

Трудности и напрежение е възможно да изпитват Близнаци, Деви и Стрелци. Добре е да отложат важни разговори и да бъдат търпеливи в заниманията и отношенията си.

Везните и Лъвовете са склонни да се тревожат за неща, които не зависят от тях. Съветът към тях е да подминават чутото и да пазят сърцето си чисто от негативни мисли.

Кога още ще има Ретрограден Меркурий през тази година?

Ретрограден Меркурий в Рак

Вторият ретрограден Меркурий в Рак през 2026 г. ще продължи от 29 юни до 23 юли. Това се счита за благоприятен период за организиране на семейни дела, свързване с близки и организиране на стари архиви и снимки

Най-добре е обаче да се избягва вземането на важни решения, основани на непосредствени емоции. През тези дни е важно да се създаде безопасно пространство за интимна комуникация с близкитe

Меркурий ретрограден в Скорпион

Третият напрегнат период в Скорпион ще започне на 24 октомври 2026 г. и ще продължи до 13 ноември. Това време се счита за благоприятно за дълбок психологически анализ, финализиране на дългосрочни процеси и преглед на съвместните финанси. Астролозите съветват тази енергия да се използва за дълбоки промени и трансформация, а не за конфликти и скандали.

Основните неща, които трябва да се избягват по време на ретрограден Меркурий , са: започване на нови важни проекти, скъпи покупки и разрешаване на взаимоотношения. Вместо това, астролозите препоръчват завършване и преразглеждане на стари проекти, подреждане на дома и обмисляне на съществуващи идеи, но не и активното им прилагане, докато ретроградният период не приключи.

Как да преживеем този период без загуби?

Направете резервни копия на данните си и проверете информацията два пъти, дори ако сте сигурни, че си спомняте всичко.

Ако планирате пътуване, тръгнете рано – възможни са закъснения и объркване в разпределението.

Четете внимателно договорите, дори и да изглеждат прости и ясни.

В спорове е по-добре да си държите устата затворена. Хората стават по-раздразнителни и дреболия може да прерастне в сблъсък.

Не приемайте думите на други хора присърце и бъдете готови за технически проблеми.

За важни въпроси не разчитайте единствено на имейл кореспонденция – по-добре е да се свържете с тях по телефона или да уговорите лична среща.

Какво не трябва да правите по време на ретрограден Меркурий?

Избягвайте да подписвате важни споразумения и договори. Съществува висок риск от пропускане на подробности или погрешно разбиране на формулировката.

Не е препоръчително да започвате нови проекти или да стартирате бизнес, тъй като недостатъци, които не са очевидни веднага, могат да излязат наяве по-късно.

Купуването на скъпо оборудване или технологии също е рисковано - те могат да се окажат неработещи или бързо да се повредят.

Не е най-подходящото време за смяна на работа, преместване или големи покупки, особено на кола.

Сериозните връзки, прибързаните обещания и съдбоносните емоционални решения е най-добре да отложите за по-спокойно време.

Дори и тривиалните покупки трябва да се правят съзнателно, за да не съжалявате за избора си по-късно.

Какво е важно да се направи, докато Меркурий е ретрограден?

Можете да преосмислите планове, които някога са били отложени, и да ги доведете до завършване.

Полезно е да се отървете от хаоса – както у дома, така и в телефона, имейла или компютъра си.

Ретроградното движение ви помага да преосмислите взаимоотношенията си, да обсъдите натрупаните проблеми и да си направите важни заключения.

Това е подходящ момент да се поучите от минали грешки, да поправите, обновите и възстановите.

Добро време за медитация, вътрешна работа и срещи със стари приятели.

Всичко, което е свързано с довършването на започнатото, е особено продуктивно и спокойно.

Ретроградната планета влияе на всички хора, но не в еднаква степен. Ретроградното движение се усеща най-силно от зодиакалните знаци Близнаци и Дева , тъй като Меркурий е управляващата планета на тяхната натална карта



