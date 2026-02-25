Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет на АПИ
Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева е освободен досегашният председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев.
Инж. Стоян Николов ще изпълнява длъжността председател на Управителния съвет на АПИ до назначаване на титуляр.
До момента инж. Николов беше член на Управителния съвет.
