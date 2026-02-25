  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +6
Пловдив: +3 / +7
Варна: +4 / +4
Сандански: +8 / +9
Русе: +5 / +5
Добрич: +3 / +3
Видин: +6 / +7
Плевен: +6 / +7
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: -3 / -2
Кюстендил: +4 / +5
Стара Загора: +1 / +2

Бус с ученици катастрофира в София, почина шофьорът

  • Сподели в:
  • Viber
Бус с ученици катастрофира в София, почина шофьорът
A A+ A++ A

Автобус с ученици катастрофира в "Драгалевци" в София, предава NOVA.

Сигналът за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ.

Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора.

Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг автобус.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите