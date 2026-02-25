Бус с ученици катастрофира в София, почина шофьорът

Автобус с ученици катастрофира в "Драгалевци" в София, предава NOVA.

Сигналът за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ.

Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора.

Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг автобус.