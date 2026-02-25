Зафиров към Зарков: Не 8 депутати от БСП, а 123-ма отхвърлиха ветото. Единият съм аз!

Атанас Зафиров, един от осмината депутати от БСП, които потъпкаха партийното решение партията да подкрепи президентското вето, защити позицията си и заяви, че по никакъв начин не е ограничил права на избиратели зад граница.

"Нищо и никой не може да ме накара да гласувам против интересите на народа, националната сигурност и очакванията на моите избиратели! Ветото не е отхвърлено от 8 депутати от БСП, а от 123 народни представители, които не са забравили нормите на Конституцията, в която са се клели. Единият от тях съм аз!", опонира Зафиров на Зарков с пост в социалната мрежа.

Общо 126 депутати от ГЕРБ, "Възраждане", БСП и двама независими събориха ветото, но за трима от тях - от ДПС-НН, беше обяснено, че са се объркали и погрешка подкрепили ограниченията. Те щели да подадат заявления за промяна на вота. Така гласовете на 8 социалисти се оказаха решаващи, тъй като без техните гласове поправката до 20 секции щеше да отпадне. Още по време на заседанието на правната комисия вчера социалистите бяха обвинени, че подкрепят промените срещу сделка за новия подуправител на БНБ.

Реакцията на Зафиров бе провокирана от изявлението на лидера на БСП Крум Зарков, дадено веднага след като депутатите на левицата се разделиха на две при гласуването на ветото. Зарков изброи поименно имената на трима бивши министри от партията и петима народни представители, сред които Кирил Добрев, Драгомир Стойнев, Петър Кънев, Мая Димитрова и Деян Дечев, като заяви, че те повече няма да намерят място в листите. Той ги обвини, че са бламирали ветото и са нарушили Конституцията, не само партийното решение.

Един от тях е Зафиров, който твърди, че ограничението на секциите в страните извън ЕС до 20 броя е защита на националния интерес.

Една година защитавах държавния интерес над тяснопартийния. Платих висока цена и в служебен и в човешки план. Днес си позволих да съчетая държавния и партийния. И всеки, който твърди обратното лъже, или не познава историята на БСП. Никакво нарушение на Конституционни права няма - това е груба провокация и неистина. Нищо в днешните ни действия не пречи на всеки, който желае да упражни конституционното си право да гласува да го направи!", написа той във Фейсбук.

И припомни, че още преди дни е заявил, че няма да се кандидатира за народен представител.

"А че няма да бъда депутат в следващия парламент съм декларирал много отдавна! Което няма да ми попречи да защитавам интересите на истинските автентични социалисти, както съм правил в последните 35 години и го направих и днес!", категоричен е бившият председател на БСП, който само преди три седмици подаде оставка на конгреса на партията, избрал впоследствие за председател Крум Зарков.



