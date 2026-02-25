Подредиха "Lafka за хората" пред затворения "Музей на сглобката" в парламента

Младежката структура на "Да, България" отвори "Lafka за хората" в парламента пред затворения т.нар. "Музей на сглобката" в бившия кабинет на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

От партията уточниха, че изложените сувенири "напомнят за погрома върху институциите, осъществен от уредника на музея Пеевски".

По време на акцията младежите от ДБ подариха на пиарката на ДПС Велислава Кръстева, комплект сувенири - тениска, чаша и прасе, а от пресцентъра на партията съобщиха, че тя ги е изгонила.

"Може ли да извикате хигиенистката, имаме боклуци в стаята. Боклуци!", реагирала Кръстева на демонстрацията на ДБ, твърдят от партията.

Снимка: Пресцентър на "Да, България"

"Какво е музей без сувенирен магазин - затова сме подготвили една сувенирна Lafka. Идеята е всеки да мине през Lafka - ката и да си вземе ключодържател, магнит, чаша, тениска или прасе", заявиха от МлаДа България.

С тези сувенири от младежката организация на ДаБГ искали да напомнят "и за другите начинания на г-н Пеевски, тъй като той не е само уредник на музей, а и "успешен" бизнесмен, който фалира КТБ, Lafka, печатница "Родина", Булгартабак и други".

Снимка: Пресцентър на "Да, България"

Други сувенири, чаши и тениски показваха различни "постижения" на Пеевски, включително санкциите по "Магнитски", посочват от партийния пресцентър.



