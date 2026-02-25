  • Instagram
Президентът освободи главсека на МВР Мирослав Рашков

ФБ/Илияна Йотова
Президентът подписа указ за прекратяване на правомощията и освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР.

Във връзка с решение на Министерски съвет президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков.

#Мирослав Рашков #Илияна Йотова

