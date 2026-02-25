Във Видин историята оживява с уникално 3D mapping шоу на 3 Март

Видин ще отбележи Националния празник на България – 3 март, с богата празнична програма, която ще съчетае историческа памет, тържественост и модерни визуални спектакли.

Акцент в нея ще бъде впечатляваща историческа възстановка с участието на над 300 души от България и чужбина, които ще пресъздадат освобождението на Видин и освещаването на Самарското знаме от 11:30 ч. на пл. "Бдинци". Сцените ще върнат жителите и гостите на града към героичните събития от миналото и ще покажат Видин такъв, какъвто е бил в съдбовните дни на Освобождението.

Кулминацията на празничния ден ще бъде уникално аудио-визуално 3D mapping, светлинно, лазерно и дрон шоу, което ще превърне фасадата на Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"в жива историческа сцена.Чрез съвременните инструменти на изкуството – лазери, 3D mapping проекции, фойерверки, въздушна хореография с дронове, режисирани под звуците на въздействаща музика – на 3 март от 19:00 ч. във Видин ще оживеят ключови моменти от българската история. Фасадата ще се превърне в платно, върху което ще се прожектират героични сцени, символи на свободата и образи от епохата на Освобождението.Историята няма просто да бъде разказана – тя ще бъде преживяна чрез силата на съвременното визуално изкуство.

Празничният ден ще започне в 9:45 ч. с тържествена програма пред Паметника на румънските воини в с. Иново, където ще бъде отдадена почит към загиналите за свободата.Празнично шествие от Музей "Конака" до площад "Бдинци" във Видин с участието на Градски духов оркестър - Видин, ще събере граждани, институции и представители на обществени организации.

Официалната церемония с поднасяне на венци и цветя ще се състои пред паметника на пл. "Бдинци" от 11:00 ч., както и пред паметника на Опълченците от Видинския край – символ на признателността към героите, дали живота си за свободата на България.

Събитието "3 март – Национален празник”, организирано по проект "Видин - Град на бъдещите спомени”, е финансирано от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) и Община Видин по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.021. - Схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи общини"и номер на договор BG-RRP-11.021-0009-C01.