Главсекът на МВР отхвърли всички мотиви, с които се иска отстраняването му

Народното събрание изслуша министъра на вътрешните работи и ръководители на служби свързани със сигурността във връзка със сигналите за оказван натиск по случая "Петрохан". Точката беше включена в дневния ред на депутатите по предложение на групата на "Има такъв народ". Причината се постъпили 3 сигнала за оказан натиск.

По време на изслушването в НС служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев заяви пред депутатите, че твърденията за вмешателство в разследването по случаите "Петрохан" и "Околчица" са неверни.

Дечев подчерта, че веднага, след като е назначен, е разговарял с разследващите екипи, като единственото, което е поискал, е обективно и пълно разследване.

Той добави, че служителите, които работят професионално и съвестно, могат да разчитат на пълната подкрепа на ръководството на МВР:

"Съвсем очевидно е, че има уплашени хора, които ме атакуват, защото не искат аз да науча истината по случая "Петрохан". Политическите и медийни спекулации за мои кадрови решения се развиха още часове, след като поех поста като вътрешен министър. Проведох разговори с екипите, които работят по разследването още в понеделник. Заявих ясно, че тиражираните информации за намерение да уволнявам разследващите екипи, да образувам дисциплинарни производства или да премествам служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции, не отговарят на истината", заяви пред депутатите Дечев.

Главният секретар на Министерството на вътрешните работи Мирослав Рашков категорично отхвърли всички мотиви, с които бе поискано отстраняването му от поста.

Рашков обърна внимание, че информацията по текущи разследвания трябва да се предоставя само по официален ред и съгласувано с Прокуратурата. Той обаче изнесе данни за докладна записка:

"Около 13:30 ч. на мобилния ми телефон позвъня господин Папалезов (началник на отдел "Криминална полиция" към ГДНП - бел. ред.), който ми каза, че е потърсен от министъра на вътрешните работи господин Дечев, като последният е поискал среща в района на улица "Дойран", град София, на която среща господин Папалезов трябвало да предостави справката и информацията относно работата по случаите "Петрохан" и "Околчица".

Обърнах внимание на господин Папалезов, че информация относно досъдебни производства на Главна дирекция "Национална полиция", както и провежданите по тях оперативно-издирвателни мероприятия, би следвало да се дава само по официален ред и обект на неофициални разговори и анотации могат да бъдат само данните, давани на медиите."