Погребаха Ивайло Иванов от "Петрохан" в Монтана
Един от загиналите в хижа "Петрохан" в нощта на 1 срещу 2 февруари - 49-годишният Ивайло Иванов-Ивей, бе погребан вчера в родния си град Монтана, съобщи местната телевизия "Монтана лайв".

Тялото му бе открито заедно с тези на 45-годишния Дечо Илиев и 51-годишния Пламен Статев, а преди седмица от прокуратурата съобщиха, че целият доказателствен материал, събран към момента, показва, че се касае за тройно самоубийство.

Балистичните експертизи от ръцете на Пламен Статев и Дечо Илиев показват наличие на барутни частици. Тъй като по ръцете на Ивайло Иванов е имало много кръв се е наложила допълнителна експертиза, която е показала наличие на барутни частици по ръкавите на дрехата му. По оръжията, открити по оръжията край телата, е открита ДНК от тримата мъже.

От прокуратурата съобщиха още, че аутопсията е установила, че Ивайло Иванов има две огнестрелни наранявания на главата.

Едното е с вход под брадичката с изход областта между двете очи, а второто - с входна рана в ляво слепоочие и изходна - дясно слепоочие, като смъртта е причинена от втория изстрел. Той не е употребявал алкохол преди смъртта си.

Ивайло Иванов е роден на 10 май 1976 г. Семейството му е от Монтана и е уважавано от всички. Майка му Антоанета Атанасова е била детска учителка, а баща му Валентин Иванов бил дългогодишен служител в авиоремонтния завод в града.

Иванов, който бе председател на неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), е юрист по образование. Проверка в регистъра на българските адвокати обаче показва, че Ивайло Иванов не фигурира сред вписаните практикуващи адвокати. Живял е в Канада, САЩ и Мексико. Владеел 7 езика.

По време на разследването на шесторната смърт стана ясно, че Иванов е представлявал руската държавна корпорация "Росатом" в арбитражното ѝ дело срещу Националната електрическа компания (НЕК) в Женева. Делото приключи през юни 2016 г. с осъдително решение за българската страна и задължение НЕК да изплати около 600 млн. евро компенсация за произведеното оборудване за нереализирания проект АЕЦ "Белене".


