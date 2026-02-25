15-годишен преби връстник в училищен двор в Бургас

15-годишно момче пострада при сбиване със свой връстник в двора на СУ „Димчо Дебелянов” в Бургас. Информацията за случая беше потвърдена от Областната дирекция на МВР в града.

Инцидентът е станал след края на учебния процес, като се оказа, че нито един от двамата участници не е възпитаник на училището.

Единият от тях, известен с прякора Гумата, който вече има криминално досие, започнал да нанася удари на своя връстник. Вследствие на побоя пострадалият е бил приет в противошоковата зала на УМБАЛ-Бургас с фрактура на носа, разкъсна рана в областта на лявото око, разбита уста и счупен зъб.

След медицинска обработка на раните момчето е освободено за домашно лечение.

Пристигналите на място екипи на полицията са разпитали свидетелите на сбиването, а агресивният младеж е бил задържан за срок до 24 часа. По случая вече е образувано досъдебно производство.

Вчера е проведен Координационен механизъм с участието на всички отговорни държавни институции. На срещата са набелязани конкретни мерки за бъдеща работа с нападателя с цел предотвратяване на нови прояви на агресия.



