Зеленски съобщи за нов кръг преговори със САЩ утре
краинските преговарящи ще се срещнат утре с американски представители, за да обсъдят "пакета за просперитет" и следвоенното възстановяване на страната. Това заяви днес заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
Освен с преговарящите Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ръководителят на украинския екип Рустем Умеров ще се срещне и с министъра на икономиката на САЩ Скот Бесънт.
Пред журналисти в медийния чат на приложението WhatsApp Зеленски уточни, че екипите ще обсъдят също подготовката на тристранна среща, в която ще участва и Русия.
Киев се надява тя да се състои в началото на март, отбеляза той.
Още по темата:
- » Зеленски призова Тръмп да остане твърдо на страната на Украйна във войната с Русия
- » Зеленски отбеляза четвъртата годишнина на войната, показа бункера си и почете защитниците на Украйна
- » Зеленски: Русия започна Трета световна война!
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят