Зеленски съобщи за нов кръг преговори със САЩ утре

Зеленски съобщи за нов кръг преговори със САЩ утре
краинските преговарящи ще се срещнат утре с американски представители, за да обсъдят "пакета за просперитет" и следвоенното възстановяване на страната. Това заяви днес заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Освен с преговарящите Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ръководителят на украинския екип Рустем Умеров ще се срещне и с министъра на икономиката на САЩ Скот Бесънт.

Пред журналисти в медийния чат на приложението WhatsApp Зеленски уточни, че екипите ще обсъдят също подготовката на тристранна среща, в която ще участва и Русия.

Киев се надява тя да се състои в началото на март, отбеляза той.

