ДПС-НН: Техническа грешка е гласуването на 3 наши депутати за ИК, ще се поправят

Техническа грешка и объркване заради шума в залата – това според ръководството на "ДПС-Ново начало" е причина трима техни депутати да гласуват в подкрепа на промените в Избирателния кодекс при прегласуване в пленарна зала.

Това стана ясно от думите на Искра Михайлова:

"Трима колеги са направили грешка - това са колегите Иво Цанев, Николай Златарски и Надя Петрова, те са на последните редове. Отново повтарям, редът в залата беше под всякаква критика.

Те ще поправят вота си. Ще подадат заявление, както се прави обикновено в Народното събрание. И ще променят вота си. Това е техническа грешка, която няма никакво отношение към позицията на "ДПС-Ново начало".