Прокуратурата няма да разпитва вътрешния министър

Наблюдаващият прокурор не е разпоредил да се снемат показания от вътрешния министър Емил Дечев, уточняват от държавното обвинение по повод редица запитвания. Още по-малко пък това да бъде сторено в конкретна дата и час.

Прокурорът е дал писмени указания на ГДБОП по предварителна проверка по сигнали за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работата" на органите на МВР, участващи в разследването, придобили публичност като „Петрохан" и „Околчица". Това е станало преди 2 дни.

СГП припомня, че образуването на предварителната проверка по сигналите от депутати на "Има такъв народ" и на високопоставени служители на МВР е изрично задължение на прокуратурата съгласно чл. 145 от Закона за съдебната власт.

По-рано днес зам. градския прокурор на София Десислава Петрова също бе категорична, че държавното обвинение е длъжно да провери сигналите.