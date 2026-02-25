Служебният кабинет одобри 900 милиона евро за социални плащания

Служебното правителство на Димитър Гюров одобри на днешното си заседание финансиране на разходи за месец февруари 2026 година в размер до 900 милиона евро. Средствата са предназначени за покриване на разходи за персонал, социални плащания и трансфери към бюджета на държавното обществено осигуряване и Здравната каса, съобщиха от правителствената информационна служба.

Решението идва в контекста на липсата на приет редовен държавен бюджет за текущата година. Изплащането на парите ще бъде за сметка на наличности от предходната 2025 година, като се изключват средствата от Сребърния фонд.

Стабилност на публичните плащания

Според официалното съобщение, този подход цели да гарантира регламентираните увеличения на разходите и нормалното функциониране на министерствата и държавните институции. Чрез него се обезпечават плащанията, които вече са влезли в сила чрез различни нормативни актове, независимо от бюджетната процедура в парламента.

Финансирането се извършва въз основа на "Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 година", популярен като удължителен закон. Той позволява на Министерския съвет да одобрява капиталови и други неотложни разходи до приемането на рамката за годината.

Промени в бюджетните правила

Успоредно с одобреното финансиране, кабинетът прие и проект на Закон за изменение на удължителния закон, който ще бъде изпратен за разглеждане в Народното събрание. Основната цел е действието на сегашните финансови правила да продължи до окончателното приемане на редовния бюджет за 2026 година, вместо досегашния краен срок 31 март.

В новия проект се запазва индексацията на възнагражденията в публичния сектор според инфлацията и се дава по-голяма свобода на общините при разходването на собствените им приходи.