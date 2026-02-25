Първа копка на ново училище в София

Изграждането на първото общинско основно училище в столичния квартал "Студентски град" започна днес с официална церемония и първа копка. Проектът е на стойност 10 милиона евро без ДДС и се реализира със съфинансиране от Министерството на образованието и науката и Столична община.

"Ако има едно нещо, с което искаме да бъде запомнен този мандат, то е какво сме направили за образованието", заяви кметът на София Васил Терзиев. Според него, когато става дума за бъдещето на децата, политическите различия трябва да останат на заден план.

Финансови параметри и политически пиар

Въпреки дългоочакваното начало на строежа, финансовите параметри на проекта правят впечатление. Новата сграда ще разполага с капацитет за едва 573 ученици, разпределени в 24 паралелки от подготвителни групи до седми клас. Простата математика показва, че инвестицията надхвърля 34 000 лева за едно ученическо място – сума, която илюстрира системните въпроси около ценообразуването на обществените поръчки в столицата.

Същевременно администрацията използва повода за мащабна пиар кампания, представяйки закъснялото с десетилетия изграждане на базисна инфраструктура като монументален успех на настоящия мандат. Кметът на район "Студентски" Петко Горанов определи бъдещата сграда като благодат, която властта дължи на гражданите.

Инфраструктурни обещания и срокове

По план модерният учебен корпус трябва да посрещне първите си ученици след по-малко от две години. Теренът от 4,6 декара на улица "Йордан Йосифов" ще включва дворно пространство с футболно игрище, комбинирани площадки за волейбол и баскетбол, писта за бягане и зони за фитнес на открито.

Освен темата за образованието, администрацията вмъкна в събитието и други инфраструктурни обещания. Васил Терзиев обяви, че успоредно се работи по продължението на метрото към "Студентски град", въпреки че транспортният проект няма пряка връзка с новото училище. От общината допълват, че в момента се изграждат седем разширения на училищни сгради в различни райони на София с цел преминаване към едносменен режим на обучение.