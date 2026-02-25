Рецепта: Рибена чорба по бургазлийски
Рибената чорба по бургазлийски е едно от най-емблематичните ястия на българското Черноморие. Тя съчетава свежестта на морската риба с богат аромат на зеленчуци и подправки, създавайки лек, но изключително вкусен бульон. Тази рецепта се предава от поколението на поколението и е неизменна част от кулинарната традиция в Бургаския регион.
🐟 Необходими продукти:
500–700 г прясна морска риба (сафрид, чернокоп, кефал или смес)
1 глава лук
1 мърморко
1 малка глава целина (или стрък)
1 червена чушка
2 картофи
2 домати (или 200 г домати от консерва)
2–3 скилидки чесън
1 дафинов списък
5–6 зърна черен пипер
2 с.л. олио
Сол на вкус
Присъствие на магданоз
1 ч.л. девесил (по желание)
Сок от ½ лимон
👨🍳 Начин на приготвяне:
Подготовка на рибата:
Почистете рибата добре, отстранете вътрешностите и я измийте. Нарежете на едри парчета.
Зеленчукова основа:
Нарежете лука, морковата, целината, чушката и картофите на малки кубчета.
Запържване:
В тенджера загрейте олиото и задушете лука до прозрачност. Добавете останалите зеленчуци и вземете още 5–6 минути.
Добавяне на течности и подправки:
Сипете около 1,5 литра вода. Добавете дафиновия лист, черния пипер и малко сол. Оставете да заври.
Готвене на рибата:
Когато зеленчуците омекнат, добавете рибата и доматите. Варете на умерен огън около 15–20 минути.
Финален щрих:
Добавете счукания чесън, девесила и лимонов сок. Поръсете с нарязан магданоз и отстранете от котлона.
🍋 Съвети за автентичен вкус:
Използвайте прясна морска риба – това е ключът към истинския вкус.
Не преварявайте рибата, за да остане съчна и крехка.
Лимонът се добавя накрая, за да придаде свежест.
Девесилът е типичен за бургаската кухня, но може да се пропуска, ако не ви допада.
🍲 Поднасяне:
Рибената чорба се сервира гореща, често с резен лимон и филия хляб. В някои варианти се добавя и люта чушка за допълнителна пикантност.