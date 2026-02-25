Рецепта: Рибена чорба по бургазлийски

Рибената чорба по бургазлийски е едно от най-емблематичните ястия на българското Черноморие. Тя съчетава свежестта на морската риба с богат аромат на зеленчуци и подправки, създавайки лек, но изключително вкусен бульон. Тази рецепта се предава от поколението на поколението и е неизменна част от кулинарната традиция в Бургаския регион.

🐟 Необходими продукти:

500–700 г прясна морска риба (сафрид, чернокоп, кефал или смес)

1 глава лук

1 мърморко

1 малка глава целина (или стрък)

1 червена чушка

2 картофи

2 домати (или 200 г домати от консерва)

2–3 скилидки чесън

1 дафинов списък

5–6 зърна черен пипер

2 с.л. олио

Сол на вкус

Присъствие на магданоз

1 ч.л. девесил (по желание)

Сок от ½ лимон

👨‍🍳 Начин на приготвяне:

Подготовка на рибата:

Почистете рибата добре, отстранете вътрешностите и я измийте. Нарежете на едри парчета.

Зеленчукова основа:

Нарежете лука, морковата, целината, чушката и картофите на малки кубчета.

Запържване:

В тенджера загрейте олиото и задушете лука до прозрачност. Добавете останалите зеленчуци и вземете още 5–6 минути.

Добавяне на течности и подправки:

Сипете около 1,5 литра вода. Добавете дафиновия лист, черния пипер и малко сол. Оставете да заври.

Готвене на рибата:

Когато зеленчуците омекнат, добавете рибата и доматите. Варете на умерен огън около 15–20 минути.

Финален щрих:

Добавете счукания чесън, девесила и лимонов сок. Поръсете с нарязан магданоз и отстранете от котлона.

🍋 Съвети за автентичен вкус:

Използвайте прясна морска риба – това е ключът към истинския вкус.

Не преварявайте рибата, за да остане съчна и крехка.

Лимонът се добавя накрая, за да придаде свежест.

Девесилът е типичен за бургаската кухня, но може да се пропуска, ако не ви допада.

🍲 Поднасяне:

Рибената чорба се сервира гореща, често с резен лимон и филия хляб. В някои варианти се добавя и люта чушка за допълнителна пикантност.