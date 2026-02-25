Финалистките в "Ергенът" 5 бяха разкрити

По любопитен и нестандартен начин станаха ясни имената на тазгодишните участнички в "Ергенът", които ще се доберат до финалната права на романтичното риалити.

Както вече е известно, снимките в Шри Ланка приключиха съвсем скоро и кандидатките за мъжките сърца се завърнаха у дома. В своя подкаст Анна-Мария Граченова, позната от миналия сезон на “Ергенът”, „разкри“ Михаела като сигурна финалистка.

„Дами и господа, една от нашите финалистки — а може би и победителката — е Михаела“, заяви с видимо удовлетворение Анна-Мария. Тя обясни, че е попаднала на видео и сторита от финалното парти на екипа, публикувани от самата Михаела, която още от началото започна като фаворитка на най-младия Ерген Марин.

„Това означава, че тя все още е в Шри Ланка, което пък означава, че е сред финалистките“, заключава Анна-Мария и, разсмивайки се неудържимо, отправя риторичен въпрос: „Мишенце, котенце, ако гледаш това, кажи ми, моля те — никой ли не ти обясни да не качваш сторита от Шри Ланка, докато още си там?“

Оказва се, че освен Михаела до финала ще достигнат и Румяна, и Нурджан. Под публикацията на Анна-Мария в Instagram, в която тя разкрива Михаела, се появи и любопитен коментар.

„Вчера в полета Дубай–София седяха една до друга — Михаела, Румяна и Нурджан, плюс Илиана и Бубето от вашия сезон, така че, да“, гласи издайническият коментар имайки предвид Любомира, която на финала бе избрана от Виктор, но връзката им не просъществува.

Вече бе разпространена снимка на Любомира и Мартина от предишния сезон в компанията на новите Ергени Крис и Марин от Шри Ланка.