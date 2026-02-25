Папата към свещениците: Спрете да пишете проповедите си с ChatGPT

Папа Лъв XIV се обърна към духовниците и ги призова да устоят на изкушението да използват изкуствен интелект при подготовката на своите проповеди. По време на закрита среща със свещеници от Римската епархия той предупреди срещу "изкушението да се подготвят хомилии с помощта на изкуствен интелект", съобщава Vatican News.



Според папата, интелектът трябва да се упражнява, както мускулите в тялото - "Ако не ги използваме, те умират." Той подчерта, че мозъкът има нужда от активност, за да не загуби способността си да мисли и разсъждава самостоятелно.

Лъв XIV очерта ясна граница между технологиите и духовното служение. По думите му, независимо колко напредва изкуственият интелект, чатбот не може да замести живия свещеник.

"Да произнесеш проповед означава да споделиш вяра", е заявил той, добавяйки, че изкуственият интелект "никога няма да овладее подобно умение.

Любопитното е, че същия ден Ватиканът обяви и собствена система за превод, базирана на изкуствен интелект, която ще превежда литургични текстове в реално време на до 60 езика.