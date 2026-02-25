Със сериозни темпове расте броят на случаите на хепатит В и С. Това отбеляза пред БНР проф. Красимир Антонов.

България е последната държава в Европа, която премахва чернодробната биопсия като задължително изискване за достъп до терапия за хепатит B, заплатена от Здравната каса. Новите изисквания за достъп до безплатно лечение на вируса са в сила от миналата седмица, обясни проф. Красимир Антонов, хепатолог в столичната университетска болница "Свети Иван Рилски", който от години работи за отпадане на това условие.

Проф. Антонов припомни, че хепатит B се разпространява чрез всички телесни течности, включително слюнка и кръв, както и че лечението му продължава през целия живот на заразения човек. Терапията струва около 70 евро месечно.

При хепатит C инфектираните могат да получат скъпоструващо и ефективно лечение по Здравна каса без условие за биопсия.

"Чернодробната биопсия остава само за неясни случаи. Това, което се въвежда, са неинвазивни методи за изследване на черния дроб, които са достатъчно надеждни да покажат дали един пациент се нуждае от терапия, или не се нуждае".

В почти всички гастроентерологични центрове, както и в болниците, има ехографски апарати, с които се определя степента на чернодробното увреждане, обясни той.

"Могат допълнително да се изследват и четири биохимични параметри, което да даде достоверна информация".

НЗОК осигури при профилактичните прегледи на лицата над 40-годишна възраст да се правят и изследвания за хепатит В и С, отбеляза специалистът.

"Това дава резултат. Много хора, които нямат никакви оплаквания, се оказват позитивни".

В България зее много голяма дупка между диагностиката и лечението, отбеляза той.

"Важно е на общопрактикуващите лекари да бъде показан пътя към кои центрове да насочат гражданите".