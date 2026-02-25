  • Instagram
Костадинов пита: Разследват ли Терзиев заради "Петрохан"?

Костадинов пита: Разследват ли Терзиев заради "Петрохан"?
Важно е работата да продължи и този случай да бъде разплетен окончателно. Остава да разберем мотива за извършените убийства и самоубийства. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във връзка със случая "Петрохан – Околчица".

"Тъй като обществото е чувствително по темата, смятам, че колкото по-малко шум има по този казус, толкова по-добре за разследващите органи. От тази гледна точка, смятам, че изслушването в парламента може да доведе до допълнително осветляване по темата и до спокойствие за работещите хора по случая, че няма да бъдат притискани политически", на мнение е той.



"Видяхме, че има тесни връзки между ПП-ДБ и педофилската секта. Опитите тези връзки да бъдат заметени или да се героизират замесените в случая са недостойни. За много по-малки прегрешения в Западна Европа и САЩ хората подават оставки – само със споменаване в досиетата "Епстийн", а кметът на столицата продължава да управлява. Позорно е за столичния град и за държавата. Това е човек, който е дарявал пари на една престъпна организация. Трябва моментално да бъде изхвърлен от политиката и трябва да бъде разследван", призова Костадинов.

Той уточни, че един от въпросите от "Възраждане" ще бъде дали се разследва Васил Терзиев: "Ако не се, това означава, че има чадър."

"13 души от ПП-ДБ не гласуваха за създаването на публичния регистър на педофилите. Тези хора бяха в залата, гласуваха преди и след тази точка, но не и по време на нея. Това е позорно", припомни още той.

#"Петрохан"

