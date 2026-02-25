Държавата разследва "златни" мантинели за 500 милиона евро

Служебното правителство прие втори удължителен закон за държавния бюджет, но зад рутинната процедура се разкри подготовка за мащабни ревизии. Основната мишена на финансовото министерство се оказа колосална обществена поръчка на стойност 500 милиона евро за поддръжка и поставяне на нови мантинели по републиканската пътна мрежа. Това съобщи финансовият министър Георги Клисурски, цитиран от БГНЕС.

Макар удължаването на бюджета да осигурява работата на институциите, то на практика позволява на служебния кабинет да управлява държавните финанси без санкцията на редовен парламент. За да аргументира нуждата от своя контрол, властта извади на показ астрономическите суми, договаряни в пътното строителство през последните месеци.

Ревизия на милионите в АПИ

По изрично настояване на премиера, правителството започва дълбок и системен анализ на всички договори, авансови плащания и предстоящи разходи на министерствата. Първа в списъка за проверка е мегапоръчката за пътна безопасност.

"Там има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисията, избирала изпълнителите, има съмнения за превишени цени", заяви Георги Клисурски по време на брифинга в Министерския съвет.

Сумата от половин милиард евро само за мантинели буди сериозни въпроси за ефективността на публичните разходи и начина, по който са били формирани прогнозните стойности. Разследването ще трябва да установи кой печели от "надутите" цени и как са провеждани самите процедури.

Бюджет на автопилот

Докато фокусът пада върху зрелищните проверки и корупционните съмнения, основният финансов закон на държавата остава в режим на изчакване. Второто удължаване на бюджета означава, че разплащанията ще продължат по миналогодишната рамка до приемането на редовен бюджет за 2026 година от бъдещо Народно събрание.

"Така осигуряваме непрекъсваемост в работата на държавата", коментира Георги Клисурски. Според него основната цел е защитата на публичния интерес и спазването на конкуренцията, за да не се допуска ресурсът на данъкоплатците да изтича в неправомерни схеми.