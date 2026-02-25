  • Instagram
България ще бъде представена от 3 състезателки на турнир по художествена гимнастика в Естония

България ще бъде представена от 3 състезателки на турнир по художествена гимнастика в Естония
Три български състезателки ще участват международния турнир по художествена гимнастика „Miss Valentine“, който ще се проведе от 27 февруари до 1 март в Тарту, Естония. В надпреварата страната ще бъде представена от Деа Емилова и Сияна Алекова при девойките, а при жените от Алекса Рашева, за която това ще бъде дебютно участие в тази възраст, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика.


С гимнастичките пътуват личните им треньори Кристина Илиева, Божидара Рачева и Боряна Калейн. Съдия за България на престижния международен турнир ще бъде Силвия Митева-Янева, информираха още от федерацията.

Иначе преди дни България спечели шест отличия от International Gymnastics Marathon в Тбилиси, като се добра до два златни медала и четири сребърни медала. Сияна Алекова откри сметката за страната ни със злато в многобоя, а във финалите затвърди класата си с още една титла на лента и сребро на бухалки.

Александра Петрова пък направи впечатляващ международен дебют, взимайки сребро в многобоя. Антоанета Цанкова добави още две отличия за България със сребърни медали във финалите на обръч и топка.

#художествена гимнастика

