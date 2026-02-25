Солени глоби за родителите, чиито деца са по тъмно в заведенията?

Глоби до 5 хил. евро за родители, чиито деца са без придружител в заведения след установен вечерен час. Това предвиждат промени в Закона за здравето. "Логиката е "колкото по-солена глоба, толкова родителите ще се вземат в ръце" да поставят граници. Просто защото те ще бъдат "ужилени". Би било по-добре да имаме по-стриктен контрол кой е придружителят. Иска се мярка, която да стопира всички случки. Виждам регулярност, което е доста притестелно", коментира експертът по ранно детско развитие Анна Влаева пред Bulgaria ON AIR.



Според нея, ако имаме родител, който има здрава връзка с детето си, то неговото дете най-вероятно няма да е там.

Влаева алармира, че в момента е норма деца в колички да спят около барове.

"Тук имаме инфантилизъм и избягване да вземем отговорността в свои ръце. Ценностната система на този възрастен е там", посочи тя.

"Не е въпросът само в това: "Вредно е да си там, защото си още малък". Докато този организъм расте, там имаме други физиологични процеси. Имаме хормон на растежа, който се отделя между 23 часа и 1 часа през нощта - важно е този организъм да е в дълбок сън. Тогава хормонът на растежа ще бъде отделен правилно", обясни експертът по ранно детско развитие.

По думите на Влаева искаме здраво общество, но ако членовете му са болни, какво развитие и бъдеще искаме... Глобален е проблемът, не е само до заведенията, на мнение е тя.

Психотерапевтът Ники Марков каза в "България сутрин", че подобни мерки винаги задават повече въпроси, отколкото дават отговори.

"Ако погледнем по света - 16-годишен, ако си купи кокаин в заведение, кого наказваме - дилъра, закупилия или майката на закупилия?", попита риторично той.

Според Марков родителството е най-трудната задача.

"Всеки човек се е сблъсквал с това да управлява взаимоотношенията с децата, като успоредно с това не им стопира развитието, а от друга страна ги предпазва от заплахите на света. Не можем да сложим цялата тежест върху родителя, защото в днешно време не е никак лесно. Най-често и двамата родители се налага да са на работа и да се занимават с дейности, които "крадат" от това да бъдат пълноценни родители", обясни психотерапевтът.

Марков добави, че от гледна точка на родителите играта е в посока информираност, за да може детето да избере правилните неща в своя живот.

При забранените вещества, по думите му, ролята е другаде - средата на употреба са заведенията: "Отговорността следва да се потърси там".

Влаева отбеляза, че системата, по която живее семейството, се изгражда със съгласуваност с ясна цел защо го правим.

"Тогава родителят ще каже: "Това са правилата в нашия дом, така сме решили, защото това е най-правилното според нас", даде пример тя.

Влаева заяви, че някои заведения си плащат на проверяващите и по този начин привличат млади посетители в късните часове: "Много по-успешно би било, ако заведението е непреклонно и не би те пуснало".

Влаева на мнение, че родителят трябва да бъде успешен лидер.

"Има едно качество на лидера - в безопасна среда да позволи на този човек да се издъни, така че да не е прекалено голям рискът и да поеме съответния опит. Означава да позволяваме безопасна свобода на детето", разясни тя.

Според Марков смислен подход е да дадем дефиниция на доброто родителство.