Задава се ерген №4?

Задава се ерген №4?
В актуалния сезон на "Ергенът" няма да липсват още нови кадри.

Мартина и Любомира от четвъртия сезон на Ергенът отново ще се появят на екран – този път в сезон 5, който се снима в Шри Ланка.

Двете не влизат от началото, а се включват по средата на шоуто, когато напрежението е по-голямо, а сюжетът вече е развит.

Синеоката изкусителка Мартина ще се бори за сърцето на Крис, докато манекенката Любомира ще насочи вниманието си към Марин. До появата им в ефир има още време, но информацията изтече предварително.

Ще има и четвърти ерген, който се казва Георги Гатев и е оператор, разкри Lupa, цитирано от Hotnews.bg. Той е познат от риалити шоуто „Зона Х“.

От профила му в Инстаграм става ясно, че обича спорта и поддържа завидна физическа форма. Често пътува до екзотични дестинации и има кръг от известни приятели, сред които Мартин Елвиса, Наум Шопов, Виктор Русинов, куп бивши ергенки, тв водещи, моделки и обикновени бръмчалки.

