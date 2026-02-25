Затварят "Магазин за хората"?

Опасения, че новата власт може да закрие държавното предприятие "Магазин за хората", активизираха ръководството му да се похвали с успехите си.

"Проектът е високо оценен от доставчиците, магазините-партньори и най-вече от крайните потребители в над 50 населени места, където вече присъства. Нови 10 точки ще бъдат разкрити през март и други 50 през април", побързаха да съобщят на интернет страницата си от дружеството.

Под "точки" ръководството вероятно има предвид щандове в съществуващи вече магазини за хранителни стоки. Десет месеца от създаването на дружеството, то все още няма нито един самостоятелен обект, като продава стоките си по съвместителство в магазини на ЦКС - засега в само в населени места в Пловдивска област.

Припомняме, че държавната верига за евтини хранителни и нехранителни продукти, предимно българско производство, бе изненадващо създадена през април миналата година с приемането на бюджета 2025 г. Неин идеолог е лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който успя да наложи на управляващата коалиция поредната си популистка инициатива за разгръщане на верига държавни магазини, които да работят с до 10% търговска надценка и така да борят спекулата сред останалите търговци. За целта бюджетът отпусна 10 млн. лв., като беше ясно, че подобна сума би стигнала за отваряне само на един супермаркет.

Още тогава се изказаха подозрения, че този проект е обречен при изобилието от магазини от всякакъв тип и калибър, и че в крайна сметка държавата само ще потроши тези 10 млн. лв., както се случи преди години с инициативата да се прави държавна верига бензиностанции.

"Магазини за хората" е болшевишка авантюра", обяви тези дни новият министър на земеделието Иван Христанов. Той от самото начало е критик на идеята. Служебният министър съобщи, че е разпоредил проверка дали целесъобразно са похарчени парите, отпуснати от бюджета. "Ако се установи, че те са прахосани, че дружеството е на загуба, ще бъде затворено веднага и ще сезираме прокуратурата", закани се Христанов пред БНР.

"Магазините за хората" засега са само рафтове

От дружеството обясняват, че избраният бизнес-модел – ограничен асортимент, представен чрез щандове в магазини-партньори – бил изцяло в съответствие със стратегията за началната фаза. "На този етап не е било предвидено откриването на пълноценни самостоятелни магазини", казват от ръководството, обидени от критиките за "подмяна на концепцията“.

Всъщност никой не е виждал стратегия за развитието на държавното предприятие или бизнес план. Доскорошният министър на земеделието Георги Тахов отбиваше с общи приказки всякакви въпроси за развитието на "човешките магазини".

Без да посочва конкретни данни, управителното тяло сега обяснява, че финансовият резултат за 2025 г. напълно съвпадал с планирания в одобрения от МЗХ бизнес-план резултат, а за януари дори бил по-добър от очаквания.

Тримата изпълнителни директори бяха назначени през август 2025 г., Първите щандове с евтини храни бяха открити преди Коледа. От дружеството посочват, че е нормално и неизбежно по време на инвестиционния период да има временен отрицателен резултат.

(Без) харчове

Общият размер на наличните парични средства, стоки и вземания надхвърля 4 920 000 евро или 9 622 683 лв., посочват още от дружеството. Към настоящия момент по банкова сметка има 4 776 475,41 евро (9 341 973,90 лв.), като дружеството има около 61 000 евро стоки на склад и около 85 000 евро вземания за извършени доставки и услуги.

Дружеството разполага само с банкови сметки, извършва всички плащания и постъпления изключително по банков път, което гарантира пълна проследимост и прозрачност. Това било потвърдено и от приключила проверка на НАП, в резултат на която на дружеството е възстановено дължимо ДДС.

На щандовете за хората в момента се продават стоки на цени около 30% под средните регулярни цени на рафт на големите търговски вериги, което е съпоставимо с временните промоции в големите търговски вериги, твърдят от дружеството, пише "Сега".

От "Магазин за хората" имали за цел да открият 500 щанда из страната до края на годината.