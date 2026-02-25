Годишното обръщение на Тръмп пред Конгреса засили напрежението: „Иран не може да притежава ядрено оръжие!“

В годишното си обръщение „State of the Union“ пред Конгреса, президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остро предупреждение към Иран, заявявайки, че никога няма да позволи на Техеран да придобие ядрено оръжие. Речта му дойде на фона на нарастващо напрежение и преди нов кръг преговори между Вашингтон и Техеран относно иранската ядрена програма, като САЩ продължават да засилват военната си присъствие в Близкия Изток.

Тръмп заяви, че предишни американски военни действия „са унищожили“ ядрените възможности на Иран, визирайки миналогодишната въздушна операция „Operation Midnight Hammer“. Ударите бяха проведени по време на 12-дневен конфликт между Израел и Иран и, според президента, след тях последва предупреждение към Техеран да не се опитва да възстановява програмата си. Тръмп твърди, че въпреки това Иран отново преследва ядрени амбиции.

Въпреки че подчерта, че предпочита дипломатическо решение, Тръмп критикува Иран за липсата на ясно обещание да се въздържи от ядрените оръжия. Според него Вашингтон все още не е получил категорично уверение от Техеран, че страната „никога“ няма да развие такива оръжия. Той определи Иран като водещ държавен спонсор на тероризма в света и подчерта, че предотвратяването на придобиване на ядрена бомба е непреодолим приоритет.

Президентът също така заяви, че Иран е напреднал в развитието на ракетните си способности, притежава ракети, способни да застрашат Европа и американски бази в чужбина, и работи върху системи, които в бъдеще биха могли да достигнат територията на САЩ.

Иранските официални лица последователно отричат, че търсят ядрено оръжие, твърдейки, че ядрените им дейности са единствено за цивилни цели. Няколко часа преди речта на Тръмп, иранският външен министър Абас Арагчи публикува в социалните мрежи, че Иран при никакви обстоятелства няма да се стреми да придобие ядрена бомба. В интервю за CBS той добави, че се подготвя предложение, което да отчита интересите и на двете страни, като то очаква одобрение от политическото ръководство на Техеран. Обсъжданията ще продължат в Женева с цел изготвяне на текст и постигане на бързо споразумение.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан определи последните разговори със САЩ като „обнадеждаващи“, като предупреди, че страната остава готова за всякакъв изход. Външният министър на Оман Бадр Албусаиди обяви, че следващият кръг преговори ще се проведе в Женева на 26 февруари и изрази надежда за по-нататъшен напредък към сключването на споразумение. Дипломатическите контакти бяха възобновени по-рано този месец в Маскат, последвани от втори кръг срещи в Женева.

Междувременно специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток, Стив Уиткоф, заяви пред Fox News, че Иран може да бъде само на около седмица от производството на промишлен материал, подходящ за бомба, като отбеляза, че обогатяването на урана вече е достигнало 60 процента – значително над нивата, обичайни за цивилно използване.

Тръмп обоснова позицията си към Иран в рамките на т.нар. доктрина „Мир чрез сила“, представяйки концепцията като основа на външната си политика. Той аргументира, че САЩ ще възпират противниците чрез превъзходни военни способности, като едновременно преследват дипломатически решения от позиция на влияние.