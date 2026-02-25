Зеленски призова Тръмп да остане твърдо на страната на Украйна във войната с Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи спешен апел към американския президент Доналд Тръмп, призовавайки го да остане твърдо на страната на Киев, докато войната с Русия навлиза в петата си година. От президентския дворец в Киев Зеленски подчерта критичната роля на Съединените щати за изхода от войната, описвайки Украйна като демократична страна, изправена срещу един човек – руския президент Владимир Путин. „Те трябва да бъдат с демократична страна, която се бори срещу един човек. Защото този човек е война. Путин е война. Всичко е за него самия, а цялата му страна е като в затвор“, заяви той в интервю за CNN.

Зеленски изрази разочарование от това, което счита за недостатъчен натиск от страна на Вашингтон върху Путин за прекратяване на военните действия. Той отхвърли предположенията, че териториални отстъпки или избори биха могли да облекчат конфликта, настоявайки, че предаването на контрол над източен Донецк, където живеят около 200 000 цивилни, би означавало изоставяне на населението и отслабване на отбраната на Украйна. „Русия иска просто да изтеглим армията си. Не можем да бъдем такива, извинявайте, глупави момчета. Не сме деца“, подчерта Зеленски, като заяви, че Киев отказва да предаде територии в каквито и да било преговори.

На четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия Зеленски отбеляза устойчивостта на Украйна в защита на своя суверенитет и осуетяването на ранните цели на Москва. В публикация в X той припомни руската офанзива срещу Киев през февруари 2022 г., като похвали смелостта, решимостта и постоянните усилия на украинския народ. „Днес се навършват точно четири години от началото на тридневния опит на Путин да превземе Киев. Това говори много за нашето съпротивление, за това как Украйна се е борила през всичкото това време“, каза той, подчертавайки колективното усилие зад продължаващата независимост на страната.

Зеленски посочи, че въпреки продължаващата война, Украйна е запазила държавността и суверенитета си, като е гарантирала, че Путин не е постигнал целите си. „Поглеждайки назад към началото на инвазията и сравнявайки с днешния ден, имаме пълното право да кажем: защитихме нашата независимост, не загубихме държавността си; Путин не сломи украинците; той не спечели тази война“, заяви той. Президентът отново потвърди ангажимента на Украйна за постигане на справедлив и траен мир. „Запазихме Украйна и ще направим всичко възможно, за да осигурим мир и справедливост. Слава на Украйна!“