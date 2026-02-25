  • Instagram
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев

Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), съобщават за БТА от дирекцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност с НАКЗТ.

От "Гранична полиция" допълват, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на регионалната дирекция в Драгоман за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание на член от закона за МВР от страна на неправитествената организация е бил предоставен дрон с термовизионно наблюдение.

От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти, предаде БТА.

Също така в регионалната дирекция в Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на организацията на Ивайло Калушев.

