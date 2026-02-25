НАП налага нов данъчен стандарт със солени глоби

Националната агенция за приходите (НАП) притиска 470-те най-големи данъкоплатци в България да подадат своя първи Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T) до 2 март 2026 година, заплашвайки нарушителите със сериозни финансови санкции, съобщиха от институцията. Докато държавата представя новото задължение като поредната стъпка към модерна дигитализация, мярката реално прехвърля огромна част от тежестта и разходите за данъчен контрол директно върху частния сектор.

Скритата цена на дигитализацията

Внедряването на системата изисква значителни инвестиции от страна на бизнеса за адаптиране на счетоводните софтуери и ERP системите към специфичните изисквания на държавния апарат. Въпреки това, в официалната комуникация на приходната агенция тези разходи са напълно спестени, а фокусът пада изцяло върху крайните срокове и репресивните мерки срещу корпоративния сектор.

От началото на годината големите предприятия по смисъла на Закона за счетоводството са длъжни да предоставят данните си по новия стандарт. За първия отчетен период – януари 2026 година, компаниите трябва да изпратят чувствителната финансова информация през специализирания електронен портал на агенцията.

Санкции до 30 000 лева

Вместо стимули за сътрудничество, институцията залага изцяло на наказателен подход. От НАП подчертават дебело, че при неизпълнение на задължението глобите са драстични. За юридическите лица първоначалната имуществена санкция достига до 15 000 лева. При повторно нарушение сумата се удвоява и може да удари 30 000 лева.

"Подаването на файла се извършва по електронен път, чрез разработена за целта електронна услуга", посочват от НАП в официалното си съобщение, допълвайки, че достъпът изисква квалифициран електронен подпис (КЕП).

Компаниите са били уведомени за новото задължение чрез електронни съобщения още през юни 2025 година, а през есента администрацията е провела и телефонна кампания за оказване на институционален натиск. Според новия регламент, месечните файлове могат да бъдат коригирани до края на февруари следващата година, в случай че държавната система ги отхвърли поради технически грешки.