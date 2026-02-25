Андрей Гюров: Срещу Емил Дечев беше задействана операция по сплашване

Служебният премиер Андрей Гюров използва скандал с надценени медицински тестове за онкоболни деца, за да оправдае мащабните кадрови рокади в Министерството на вътрешните работи (МВР) и уволнението на главния секретар. По време на днешното правителствено заседание министър-председателят изгради защитна теза за действията на липсващия вътрешен министър Емил Дечев, представяйки го като жертва на координирана политическа атака от страна на държавното обвинение.

Превантивна виктимизация преди изборите

Според правителствената позиция, атаките срещу вътрешното ведомство са директен резултат от опитите на Емил Дечев да елиминира порочни практики. "Когато един министър започне да чисти МВР от зависимости, реакцията не закъснява. Появяват се сценаристи, появяват се сигнали, появяват се прокурори. Това няма да ни спре", заяви Андрей Гюров.

Подобна реторика обаче повдига сериозни въпроси за истинските мотиви зад уволненията в контекста на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Овладяването на професионалното ръководство на силовото министерство е ключов фактор при организацията на вота, а липсата на конкретни имена и факти около споменатите "зависимости" създава усещане за целенасочена политическа чистка. Още днес премиерът ще представи на президента Илияна Йотова мотивите за окончателното освобождаване на главния секретар на полицията.

Емоционален шантаж и обществени поръчки

За да подсили тезата си за натиск срещу правителството, министър-председателят направи рязък преход към изключително чувствителна социална тема. Той публично възложи на финансовия министър Георги Клисурски ревизия на заварените обществени поръчки, фокусирайки се върху фрапиращ случай в здравеопазването.

"Ако е вярно, че от парите за онкоболните деца се плащат тестове по 30 евро, а в аптеките същите струват 3 евро, ще имаме още едно обяснение защо ни атакуват от първия ден", изтъкна премиерът.

Смесването на вероятни злоупотреби с медицински средства за деца с кадровите въпроси в МВР работи като класически похват за отклоняване на общественото внимание от реалните въпроси за контрола върху изборния процес.

Смяна на областните управители

Междувременно служебната власт продължава с подмяната на кадрите по места в цялата страна. Утре премиерът ще проведе ключова среща с новите областни управители, чиято основна официална задача е логистичната подготовка на изборите. Гюров аргументира масовото отстраняване на досегашните ръководители с тяхната политическа принадлежност към предишното редовно управление.

"Връщане назад няма. Нашият мандат не произтича от зависимости, произтича от необходимостта държавата да си поеме въздух и да възстанови правилата", категоричен е министър-председателят.