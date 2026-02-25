Кой е Димитър Бербатов - съветник на премиера Гюров

Димитър Бербатов, с прякор Бербо, е български бивш професионален футболист, който е играл като нападател.

Роден на 30 януари 1981 г., той е широко смятан за един от най-великите български футболисти на всички времена. Бербатов започва кариерата си в ЦСКА София, преди да премине в Байер Леверкузен. Впоследствие постига значителен успех в Англия с Тотнъм Хотспър и Манчестър Юнайтед, като печели две титли на Висшата лига и Купата на лигата с последния. По време на престоя си във Висшата лига, той става голмайстор на лигата през сезон 2010-11. Той също така играе за Фулъм, Монако, ПАОК и Керала Бластърс преди да се оттегли.

Бербатов държи рекорда за най-много награди Футболист на годината на България, печелейки отличието седем пъти, и е голмайстор номер едно за националния отбор на България с 48 гола.

На 19 септември 2019 г. обявява края на кариерата си.

Бербатов има връзка с Елена Щилянова. През 2009 г. се ражда първото им дете – дъщеря, която е кръстена Деа. През 2012 г. се ражда втората им дъщеря, която носи името Елиа.