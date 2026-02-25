Помощта за пропаднали площи ще бъде изплатена на 2 и 4 март, съобщават от Браншова камара "Плодове и зелунчуци", позовавайки се на ангажимент, поет от министъра на земеделието Иван Христанов по време на среща със сектора.

Заявления за подпомагане се приемаха до 13 февруари от стопаните, които имат протоколи за напълно унищожени площи от градушка, наводнение и суша през 2025 година.

Помощта се отнася за следните култури: домати, дини, пъпеши, сливи, череши, ябълки, лозя, зърнени култури, грах и фасул