Общо 2 067 000 пенсионери в края на 2025 година

Близо 110 000 са новите отпуснати пенсии през миналата година, а общо прекратените 105 000. Това сочат данните от последният брой на Статистическия бюлетин на Националния осигурителен институт.

Почти равен е броят на новите пенсии, отпуснати за стаж и възраст, и тези за инвалидност през миналата година - съответно 50 500 и 50 400. За година броят на инвалидните расте с 20 000, и към края на декември броят им вече е 474 000. От тях 41% са за ТЕЛК между 50 и 71 процента.

1 967 000 от пенсионерите получават лична пенсия, а други 102 000 - наследствена. Най много са тези с пенсия за стаж и възраст - 1 430 000.

Разходите за пенсии и пенсионни права през миналата година са 24 милиарда 126 милиона лева

4,6 млрд. от тях са отишли за инвалидните за стаж и още 400 милиона - за социалните инвалидни. 17 милиарда лева са платени за пенсии за осигурителен стаж и възраст.

Средната инвалидна пенсия е достигнала 707 лева а тези за осигурителен стаж - 1041 лв.

От общо 2 067 000 са пенсионери в края на миналата година 45.5% са с изчислени минимални размери на пенсиите, това са малко над 941 000 души.

С основна пенсия до 630 лева и 50 стотинки, колкото е минималната за стаж и възраст са били 39,4%.