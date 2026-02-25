Нешка Робева: Г-жо Йотова, Русия не е агресорът, за който я представяте

Националната годишнина от началото на войната в Украйна предизвика остра политическа реакция от страна на Нешка Робева. Бившата треньорка по художествена гимнастика публикува емоционален коментар в социалните мрежи, в който директно атакува президента Илияна Йотова заради нейно изявление, определящо Русия като агресор в конфликта.

В своя текст Робева преповтаря основните опорни точки на руската пропаганда, като категорично отрича ролята на Москва като нападател и се опитва да прехвърли вината за войната върху Украйна и западните съюзници.

Хибридни наративи и емоционална манипулация

Спортната деятелка отказва да приеме факта на руската военна инвазия, като демонстрира категоричната си подкрепа за действията на Кремъл. "Русия не е агресорът, за който я представяте. Русия защитава своя народ", твърди Нешка Робева. За да аргументира тезата си, тя прибягва до познатите наративи за "Азовци", "Бандеровци" и събитията на площад "Майдан" в Киев, които Москва използва вече години наред като оправдание за агресията.

Вместо да предложи обективен прочит на събитията и международното право, публикацията залага на силно емоционално въздействие. Бившата треньорка обвинява Илияна Йотова и проевропейските политически сили в сляпо подчинение на европейските институции. Тя приравнява позицията на българския президент с тази на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, използвайки факта на международната солидарност като основен мотив за критика.

Политически атаки зад патриотична маска

В опита си да дискредитира евроатлантическата ориентация на страната, Робева се опитва да присвои изцяло патриотичния дискурс. Тя вплита в аргументацията си имената на исторически личности като баба Тонка, Христо Ботев и Иван Вазов, за да противопостави "истинските българи" на днешните "модерни леви" и "евроатлантици", които според нея "се отвращават от народа си".

Робева отива още по-далеч в критиката си към президентската институция, като призовава Българската социалистическа партия да не подкрепя повече кандидатурата на Илияна Йотова на евентуални предстоящи избори. "Вие, обявявате себе си за народни представители, говорите от наше име, но истината е, че не ни зачитате", заявява Нешка Робева в своето обръщение към президента.

В края на поста си тя намесва и името на бившия държавен глава Румен Радев, като подчертава, че съвсем скоро той също ще трябва да обяви публично ясната си позиция по темата за войната в Украйна.