  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +9
Пловдив: +3 / +11
Варна: +4 / +9
Сандански: +7 / +12
Русе: +4 / +9
Добрич: +2 / +7
Видин: +5 / +11
Плевен: +4 / +11
Велико Търново: +4 / +9
Смолян: -3 / +5
Кюстендил: +4 / +9
Стара Загора: +1 / +10

Предстои протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата

  • Сподели в:
  • Viber
Предстои протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата
A A+ A++ A

Нов протест срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е насрочен за днес пред Съдебната палата. Той се организира от инициативата "Правосъдие за всеки".

Оттам посочват, че след 21 юли миналата година Сарафов не е законен изпълняващ функциите, заради влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от 6 месеца.

Протест е планиран и утре сутрин пред сградата на Висшия съдебен съвет, когато се очаква неговия пленум да се събере на заседание.

Припомняме, че служебният министър на правосъдието свика пленума с една единствена точка в дневния ред – определяне на нов, изпълняващ функциите главен прокурор.

#Борислав Сарафов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите