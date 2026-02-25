Предстои протест срещу Борислав Сарафов пред Съдебната палата

Нов протест срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е насрочен за днес пред Съдебната палата. Той се организира от инициативата "Правосъдие за всеки".

Оттам посочват, че след 21 юли миналата година Сарафов не е законен изпълняващ функциите, заради влезлите в сила законови промени, които забраняват едно и също лице да е изпълняващ длъжността главен прокурор за повече от 6 месеца.

Протест е планиран и утре сутрин пред сградата на Висшия съдебен съвет, когато се очаква неговия пленум да се събере на заседание.

Припомняме, че служебният министър на правосъдието свика пленума с една единствена точка в дневния ред – определяне на нов, изпълняващ функциите главен прокурор.