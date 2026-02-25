Колко ще загубим, ако се пенсионираме по-рано

Много хора в България обмислят пенсиониране преди достигане на официалната пенсионна възраст – поради здравословни причини, липса на работа, професионално прегаряне или просто желание за по-ранна почивка. Законът действително допуска такъв вариант. Но той има своята цена – и тя не е еднократна, а пожизнена.

Какво позволява законът

По силата на Кодекса за социално осигуряване, ако човек е натрупал необходимия осигурителен стаж, но не му достига възраст, той може да се пенсионира до една година по-рано. Това право се администрира от Националният осигурителен институт и важи както за мъже, така и за жени.

На пръв поглед това изглежда като компромисен вариант – човек спира да работи по-рано, но все пак започва да получава пенсия. Истинската последица обаче идва в размера на дохода.

Защо пенсията се намалява при по-ранно пенсиониране

Намалението не е по преценка на институцията, а е изрично заложено в закона. Причините са няколко:

пенсията ще се изплаща по-дълго време;

липсва последната година осигуровки, които често са върху по-висок доход;

системата работи на солидарен принцип и търси баланс между вноски и изплащания.

Затова законът предвижда намаление от 0,4% за всеки месец, с който пенсията е отпусната по-рано.

КСО

Ако човек се пенсионира 12 месеца по-рано, общото намаление е 4,8%.

►Важно уточнение: Това намаление е пожизнено. То не отпада, когато човек навърши редовната пенсионна възраст.

Припомняме, че през 2022 година Конституционният съд (КС) на България запази правилото за пожизнено намаление на ранните пенсии, отхвърляйки искането за обявяване на противоконституционност на чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

КСО

Конкретен пример със сума

Да приемем, че при редовно пенсиониране човек има право на пенсия от 613.55 евро (1 200 лева).

Ако се пенсионира 1 година по-рано - очаква го намаление от 4,8%.

Това са 29.45 евро (57.60 лв.) по-малко всеки месец. Реалната пенсия става 584.10 евро (1 142,40 лв.).

Ако се пенсионира 6 месеца по-рано:

Очаква го намаление от 2,4%.

Пенсията намалява с 14.73 евро (28,80 лв.) месечно.

Много хора вярват, че: „Когато навърша редовната възраст, пенсията ми ще се изравни.“ Това не е вярно. Както вече казахме по-горе, след като пенсията бъде отпусната с намаление, то остава завинаги, независимо от възрастта в следващите години.

А какво става, ако просто спрем да работим?

Друга често срещана ситуация е човек да прекъсне работа 2–3 години преди пенсионната възраст, без да се пенсионира.

В този случай:

не се трупа осигурителен стаж;

не се внасят осигурителни вноски;

бъдещата пенсия може да бъде по-ниска или дори недостижима, ако не се покрият изискванията.

Законът позволява и доброволно осигуряване, но това изисква лична финансова дисциплина и предварително планиране.

Кога ранното пенсиониране все пак има смисъл

Решението не е универсално и зависи от конкретната ситуация. Ранното пенсиониране може да бъде оправдано, ако:

здравословното състояние не позволява работа;

човек има други стабилни доходи;

финансовата загуба е осъзната и приемлива.

Но ако целта е максимален и устойчив доход в дългосрочен план, всяка допълнителна година трудов стаж обикновено работи в полза на бъдещия пенсионер.

Каква е възрастта за пенсиониране

НОИ

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО), възрастта и осигурителният стаж за пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличават поетапно.

Например:

През 2026 г.

жените се пенсионират на 62 г. и 6 месеца с 36 г. и 10 месеца стаж

мъжете – на 64 г. и 9 месеца с 39 г. и 10 месеца стаж

До 2037 г. изискванията се изравняват:

65 години възраст

37 години стаж за жените

40 години стаж за мъжете

Към началото на 2026 г. в България има 2 063 694 пенсионери според данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

През третото тримесечие на миналата година са успели да се пенсионират 27 748 българи, като тези с инвалидна пенсия са повече от тези с пенсия за стаж и възраст.

Над 73 000 лични пенсии са прекратени за периода януари – септември, като най-честата причина е смърт на пенсионера. Само 2% от пенсионерите са работили първа и втора категория труд, 49,4 на сто са били в най-масовата трета категория, а 48,5 на сто имат смесен осигурителен стаж. Без да успеят да изпълнят нужният стаж за пенсия по общия ред са 178 664 човека, които обаче са достигнали 67 години. До една година по-рано в пенсия са излезли близо 57 000 човека.