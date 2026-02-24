След майката на Валери и управител на туристическо дружество: Има тунел под хижа "Петрохан"

Под хижа Петрохан има тунел, който стига в близост до село Бързия. Тунелът е част от мрежа от подземни проходи.

Това твърди пред вестник "България Днес" Евгени Вълкачовски - управител на туристическото дружество, стопанисвало имота преди бащата на Искра Фидосова и групата на Ивайло Калушев.

Евгени Вълкачовски е в ръководствата на няколко туристически дружества, включително на "Монтана", което в миналото е стопанисвало хижа Петрохан, преди тя да бъде отдадена на бащата на Искра Фидосова.

Вълкачовски твърди, че тунелът датира от около 1985 година и краят му стига в близост до село Бързия. През галерията минава тръба, по която е качена вода към хижата. Тя минава под друг тунел, на който е изградена пречиствателна станция.

Евгени Вълкачовски твърди още, че е влизал в тунела под хижа Петрохан, но само на 5-6 метра, след което имало срутени камъни. От 7-8 години не се е качвал до хижата и няма представа дали групата на Ивайло Калушев или други хора са ремонтирали прохода.

Шефът на туристическото дружество вече е бил разпитван в полицията след трагедията в Петрохан и под Околчица.



