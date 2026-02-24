Фон дер Лайен: По един или друг начин ще предоставим 90 млрд. евро на Украйна

Европейският съюз ще изпълни обещанието си да предостави 90 милиарда евро заем на Украйна, увери председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, предадоха Ройтерс и АФП.

"Заемът беше приет от 27-те държавни и правителствени ръководители в Европейския съвет. Те дадоха дума и не могат да се отметнат. Ще предоставим заема по един или друг начин, имаме различни варианти и ще ги използваме,", каза Урсула фон дер Лайен пред украинския президент Володимир Зеленски в Киев на отбелязването на четвъртата годишнина от руското нашествие в Украйна.

Фон дер Лайен помоли Зеленски да ускори ремонта на петролопровода "Дружба", повреден преди месец при руски удари. Прекъсването на транзита на руски петрол за Унгария стана повод Будапеща да блокира европейския заем за Украйна, както и 20-ия пакет от санкции срещу Русия.