Български роман отново ще се бори за престижната награда "Букър"

Български роман отново ще се бори за престижната награда "Букър"
Български роман е сред тазгодишните номинирани за "Международен Букър" - най-престижната литературна награда за издадена през годината преводна книга на английски език.

Сред 13-те заглавия в дългия списък за престижното отличие е преведеното на английски издание на "Остайница" от Рене Карабаш ("She Who Remains", в превод на Изидора Ейнджъл).

След "Времеубежище" на Георги Господинов с превод на Анджела Родел, която стана лауреат през 2023 година, това е вторият роман, който попада сред номинираните за "Букър".

#Букър

