Български роман отново ще се бори за престижната награда "Букър"
Български роман е сред тазгодишните номинирани за "Международен Букър" - най-престижната литературна награда за издадена през годината преводна книга на английски език.
Сред 13-те заглавия в дългия списък за престижното отличие е преведеното на английски издание на "Остайница" от Рене Карабаш ("She Who Remains", в превод на Изидора Ейнджъл).
След "Времеубежище" на Георги Господинов с превод на Анджела Родел, която стана лауреат през 2023 година, това е вторият роман, който попада сред номинираните за "Букър".
Още по темата:
- » Як хейт по Георги Господинов от завистливците Дачков, Сидеров, Максим Генчев, Богомил Бонев и Евгени Минчев
- » Георги Господинов нареди името си до тези на колоси като Салман Рушди, Казуо Ишигуро, Айрис Мърдок и Ян Мартел
- » Георги Господинов: Написах "Времеубежище" с трийсетте букви на кирилица! Благодаря на писателите преди мен, от които съм се учил
Коментирай
Най-четено от Култура
Филм с бг участие спечели „Сребърна мечка” на „Берлинале”11:20 22.02.2026 | Култура
Български роман отново ще се бори за престижната награда "Букър"20:07 24.02.2026 | Култура
Последно от Култура