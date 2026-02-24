ЦИК с решение къде ще се гласува машинно

а предсрочните парламентарни избори на 19 април ще има машинно гласуване във всички избирателни секции с изключение на:

тези в страната с по-малко от 300 избиратели;

при гласуване с подвижна избирателна кутия;

в избирателни секции в лечебни заведения;

в домове за стари хора и други специализирани институции;

в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме;

както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления, или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

В решението на ЦИК за гласуването в машини е посочено, че софтуерът и устройствата се удостоверяват от Министерството на електронното управление, Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология.

С оглед повишаване на нивото на сигурност на удостоверителната версия на софтуера се извършва ново доверено изграждане - с използване на удостоверения вече изходен код чрез ключове, притежавани само от ЦИК, по публична процедура, в която могат да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, като на лицата се предоставя достъп до изходния код на софтуера.

За машинното гласуване се създават общи бюлетини върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетините се проектират по същия начин, както хартиените бюлетини.

В секциите, в които се произвежда машинно гласуване, избирателят гласува по избор с бюлетина за машинно гласуване или с хартиена. Гласуването с бюлетина за машинно гласуване е равностойно на гласуването с хартиена бюлетина.

Централната избирателна комисия организира и провежда обучение, както и провежда разяснителна кампания за машинното гласуване.