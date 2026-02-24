Проверките срещу МВР министъра: Една - заради случая „Петрохан” и втора - по сигнал от зам.-главния секретар

Софийската градска прокуратура е образувала две проверки срещу служебния МВР минитър Eмил Дечев - за случая „Петрохан- Околчица“ и за упражнен натиск върху органи на МВР.

Преди ден Дечев поиска правителството да предложи на президента освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, и обяви, че смята да освободи заместника му - Явор Серафимов.

Eдната проверка срещу служебния министър Емил Дечев е започнала вчера, по сигнал на партия „Има такъв народ“ до прокуратурата за нарушения по случая „Петрохан-Околчица“.

„Сигнал по този повод, да постъпил е по електронна поща. От ИТН доколкото на мен ми е известно има сигнал и по него е възложена проверка. Решено е, че има основания да се провери информацията, която е подадена в сигнала“, каза в предаването „Тази сутрин“ Десислава Петрова, зам.-председател на асоциацията на прокурорите.

Втората проверка на прокуратурата е за оказан институционален натиск. Сигналът е подаден от двама високопоставени представители на МВР. За bTV заместник-главният секретар Явор Серафимов каза, че той е един от подалите сигнала срещу служебния министър. Отказва да застане пред камера, защото е в болница.

„Министърът би трябвало да знае за състоянието ми от човешки ресурси. Виждали сме се само веднъж за няколко минути. Аз ще си търся правата по всякакъв ред, защото изказването на министъра вчера, че ме обявява за издирване е уронване на престижа“, обяви той за bTV.

Пред националното радио МВР министърът Емил Дечев казва, че се е срещал с полицай, запознат с разследването по Петрохан, но не е оказвал въздействие върху когото и да било. Самият той е информиран за започнала проверка срещу него от ГДБОП.

„Вчера вечерта бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен. Вярно е, че съм се виждал с колега, който работи по „Петрохан“. Единствената причина е максимално бързо да се запозная с този случай. Изпили сме едно кафе, след което сме се разделили“, казва Емил Дечев пред БНР.

Вътрешният министър Дечев казва още, че прокуратурата тръгва срещу него в „паническа атака“:

„След като господин Сарафов след края на юли спря да бъде изпълняващ функцията главен прокурор, той влезе в ролята на изпълняващ функциите кинокритик, любител на филма „Туйн Пийкс“. Мен този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши. Връщане назад няма“.

Министърът вече поиска правителството да предложи на президента смяна на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

А от днес Георги Кандов е назначен изпълняващ длъжността заместник-главен секретар на МВР.